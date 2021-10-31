اليمن: قتلى وجرحى في انفجار عنيف يهزّ مطار عدن الدولي

أفادت مصادر محلية يمنية، أمس السبت، بوقوع انفجار عنيف هزّ محيط مطار عدن الدولي في مديرية خور مكسر، شرقيّ اليمن.



وأفاد مصدر في السلطة المحلية في مدينة عدن بأنّ "سيارة مفخخة انفجرت عند مدخل مطار عدن الدولي في مديرية خور مكسر"، شرقي المدينة.



وأسفر الانفجار عن مقتل 12 شخصاً، بحسب ما أفاد مسؤول أمني، لافتاً إلى أنّ "الانفجار لم تُعرف أسبابه بعدُ".



وتداولت وسائل إعلام ومغردون، في وسائل التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو وصوراً، تُظهر حدوث انفجار عنيف قيل إنه وقع أمام البوابة الخارجية لفندق مطار عدن. وتسبّب بإلحاق أضرار كبيرة في المكان، إلى جانب وقوع عدد من الجرحى.



يُذكَر أنّ مطار عدن الدولي تمّ استهدافه مطلع العام الحالي بثلاثة انفجارات، تزامنت مع وصول أعضاء من حكومة هادي إليه.