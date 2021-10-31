انتهاء معارك جبل التركمان”.. ماذا تضمن الاتفاق؟
وسائط دفاعنا الجوي تتصدى لعدوان إسرائيلي بالصواريخ على ريف دمشق
التنظيمات الإرهابية تعتدي بقذيفة صاروخية على جورين بريف حماة
السعودية تستدعي سفيرها من لبنان وتطلب من السفير اللبناني مغادرة أراضيها
سوريا تشعل حربا كلامية بين الصين وتركيا في مجلس الأمن
اشتباكات متقطعة وتصعيد مستمر على خطوط التماس بين تركيا وشمال سوريا
الأردن ينتج وسوريا تنقل ولبنان يشتري 3 ساعات تغذية كهربائية باليوم
الرئيس الأسد يصدر أمراً إدارياً يقضي بإنهاء الاحتفاظ والاستدعاء للاحتياطيين
قصف عشوائي على بلدات سكنية شمال حلب وإصابات بصفوف المدنيين
قسد تطلق النار على المدنيين في ريف دير الزور واغتيالات في صفوفها
عصيان لإرهابيي (داعش) بسجن غويران الذي تسيطر عليه ميليشيا (قسد)
تصفية «المهاجرين» برعاية أنقرة: الجولاني يوسّع «إمارته»
تركيا تدخل أكبر شحنة عسكرية إلى سوريا
الرئيس الأسد يزور الأكاديمية العسكرية العليا بدمشق
السيسي يؤكد موقف مصر الرافض محاولات البعض انتهاك سيادة سورية

اليمن: قتلى وجرحى في انفجار عنيف يهزّ مطار عدن الدولي

أفادت مصادر محلية يمنية، أمس السبت، بوقوع انفجار عنيف هزّ محيط مطار عدن الدولي في مديرية خور مكسر، شرقيّ اليمن.

وأفاد مصدر في السلطة المحلية في مدينة عدن بأنّ "سيارة مفخخة انفجرت عند مدخل مطار عدن الدولي في مديرية خور مكسر"، شرقي المدينة. 

وأسفر الانفجار عن مقتل 12 شخصاً، بحسب ما أفاد مسؤول أمني، لافتاً إلى أنّ "الانفجار لم تُعرف أسبابه بعدُ".

وتداولت وسائل إعلام ومغردون، في وسائل التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو وصوراً، تُظهر حدوث انفجار عنيف قيل إنه وقع أمام البوابة الخارجية لفندق مطار عدن. وتسبّب بإلحاق أضرار كبيرة في المكان، إلى جانب وقوع عدد من الجرحى.

يُذكَر أنّ مطار عدن الدولي تمّ استهدافه مطلع العام الحالي بثلاثة انفجارات، تزامنت مع وصول أعضاء من حكومة هادي إليه.