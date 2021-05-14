روحاني: مشروع سكة الحديد مع العراق سيربط إيران بسوريا والمتوسط
ظريف في دمشق: تحوُّلات لا تلغي الثوابت
الدفاع الروسية: مقتل 338 إرهابيا واعتقال 44 آخرين في سوريا منذ نيسان
ظريف في دمشق لبحث الإنتخابات الرئاسية والملفّ الفلسطيني
مقتل امرأة وإصابة 26 آخرين بقصف من غزة على تل أبيب
إصابة خط أنابيب الوقود بين إيلات وعسقلان في هجوم صاروخي من قطاع غزة
«العرض» السعودي لدمشق: إعادة الإعمار مقابل «ضبط» العلاقات مع إيران!
من النهر إلى البحر: فلسطين تُحطّم الأسوار
إنهاء الاحتفاظ والاستدعاء للضبط وصف الضباط والأفراد الاحتياطيين
الإعلان النهائي عن أسماء المرشحين لانتخابات رئاسة الجمهورية
الخارجية: ما يجري في القدس "عدوان وقح" يستدعي مساءلة إسرائيل
الرئيس الأسد يهنئ الرئيس بوتين بعيد النصر على النازية
المركزي : يوجد كمية كبيرة من القطع الأجنبي المزور في السوق غير النظامية
بعد السماح لشركتي صرافة بيع القطع الأجنبي غرفة تجارة دمشق تدعو الصناعيين والتجار إلى وقف شراء الدولار
البرلمان الدنماركي يصوت لإعادة اللاجئين السوريين الى سوريا

الولايات المتحدة تنسحب من قاعدة كبيرة في قندهار بجنوب أفغانستان

قال مسؤولون بوزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" إن قوات الجيش انسحبت من واحدة من أكبر القواعد العسكرية الواقعة في جنوب أفغانستان.

وقال المسؤولون إنه تم تسليم مطار قندهار إلى القوات الحكومية الأفغانية في وقت سابق من هذا الأسبوع. 

وقاعدة قندهار العسكرية هي إحدى القواعد الرئيسية التي تأوي القوات الأمريكية والدولية، وكان يوجد فيها حوالي 26000 عسكري أمريكي ودولي. وفي العام 2014 أصبحت قاعدة قندهار مركزا للتدريب في المنطقة الجنوبية من أفغانستان.

وتعتبر ولاية قندهار ذات أهمية تاريخية، باعتبارها معقلا لحركة طالبان.

 


المصدر: nbc news