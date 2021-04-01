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الوضعية الأفضل للجسم خلال النوم

قال طبيب الأعصاب الروسي، يفغيني سوكوف، إن وضعية جسم الإنسان أثناء النوم، تلعب دورا مهما في صحة القلب والجهاز التنفسي.

 وأوصى يفغيني في مقابلة مع صحيفة “أرغومنتي اي فاكتي”، بالاستلقاء على الجانب الأيمن وثني الساقين والذراعين قليلا، موضحا أن هذه الوضعية تقي القلب والرئتين من الضغط وتجعله في وضعية مريحة.

إضافة إلى ذلك، حث سوكوف على تجنب النوم على البطن، لأنه في هذا الوضع يدير الشخص رأسه إلى جانب واحد، مما يؤدي إلى التواء الشرايين والأوردة في الرقبة.

كما أوصى الطبيب بتجنب النوم على الظهر نظرا لأن الشحص في هذه الوضعية تكون الساقين والذراعين مستقيمة، ما يجعل الجسم في وضع غير مريح إضافة إلى ذلك يمكن أن يرتخي اللسان إلى آخر الحلق ويعيق التنفس بشكل خطير.

 



المصدر: نوفوستي