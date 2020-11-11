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الوزير البرازي يعد المواطنين بتحسن جودة الرغيف

أكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك طلال البرازي أن الأفران الآلية ستشهد تحسن مستمر في عملية صناعة الخبز و تأمين المادة بشكل كاف في جميع المناطق.

وفي تصريح خاص لموقع وزارة الإعلام أضاف البرازي أنه يجب بذل الجهود جميعاً من أجل وصول مادة الخبز لكل أسرة و التصرف بالدقيق التمويني لصناعة الخبز و توفير الاحتياجات اللازمة لجميع المناطق.

وأضاف البرازي أن هذا الأمر يبدأ بالتحسن خلال الفترة القادمة سواء كان من خلال المراقبة التموينية و عملية صناعة الدقيق و ضبط المخالفات أو من خلال تحديث خطوط الانتاج و الاجراءات الفنية اللازمة ليصل الرغيف للمستوى المطلوب و الجيد.

وخلال افتتاح مخبز العدوي واكتمال الصيانة شدد البرازي على ضرورة التأكد من وزن الربطة وهي 1100غرام.