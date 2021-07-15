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الهيئة الناظمة للاتصالات: فترة سماح جديدة للأجهزة الخلوية غير المصرح عنها

أعلنت الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد منح أصحاب الأجهزة الخلوية العاملة على الشبكة السورية لتاريخ 18-3-2021 ولم يصرح عنها فترة سماح لغاية آخر تموز الحالي.


وفي بيان لها أوضحت الهيئة أنها مددت مهلة التصريح للأجهزة الخلوية التي عملت على الشبكة السورية لغاية 18-3-2021 ولم يقم أصحابها بالتصريح عنها مهلة إضافية 15 يوماً تنتهي بتاريخ 31-7-2021 ليقوموا بالتصريح عنها للسماح لها بالعمل على الشبكة.


وكانت قد أعلنت الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد منح أصحاب الأجهزة الخلوية العاملة على الشبكة السورية لتاريخ 18-3-2021 ولم يصرح عنها فترة سماحية لغاية الـ 15 من شهر تموز الحالي.