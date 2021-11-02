الهيئة الناظمة للاتصالات توقف إمكانية الاستعلام عن الأجهزة الخلوية الجديدة مؤقتاً

أعلنت الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد عن إيقاف إمكانية الاستعلام عن الأجهزة الخلوية الجديدة اعتباراً من يوم الاثنين 1/11/2021 ولغاية يوم الخميس كحد أقصى، بهدف استكمال بعض الأمور التنظيمية للمشروع، وفقاً لبيانها.



وأضافت الهيئة، في البيان، أن “إمكانية التصريح بالنسبة للمشتركين الذين قاموا بالاستعلام سابقاً عن أجهزتهم الخلوية ستكون متاحة خلال فترة إيقاف الاستعلام، وذلك وفقاً لمضمون الرسائل المرسلة إليهم”.



وكانت الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد سمحت، منتصف آب الماضي، باستئناف التصريح الإفرادي (جمركة الهواتف النقالة) عن الأجهزة التي عملت وستعمل على الشبكات الخلوية السورية.



ويمكن للمشتركين الاستعلام عن أجور التصريح عبر الاتصال بالرمز *134#، لتصلهم أجرة التصريح خلال مدة أقصاها 36 ساعة عبر رسالة نصية، حيث يمكن للمشترك التصريح عن جهازه عبر أحد مراكز خدمات الشركات الخلوية.