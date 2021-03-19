الهيئة الناظمة للاتصالات تعلن تعليق جمركة الهواتف المحمولة 6 أشهر

أعلنت الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد تعليق التصريح الإفرادي عن الأجهزة الخلوية (الجمركة)، اعتباراً من 18 آذار 2021 ولمدة 6 أشهر، ريثما يتم استكمال الدراسات التنظيمية والفنية للمشروع، دون أن توضّح ماهية المشروع.



وأوضحت مصادر في وزارة الاتصالات والتقانة بحسب “الاقتصادي”، أنه “لن يتم إيقاف الهواتف المحمولة التي لم تُجمرَك سابقاً، وستبقى تعمل على شبكتي سيريتل وMTN” لحين انتهاء فترة التعليق، والتي قد يتم تمديدها إلى سنة بدل 6 أشهر”.



وفي نهاية آب 2020، تم رفع أسعار جمركة الهواتف المحمولة التي لم تدخل البلد عبر المنافذ النظامية طبقاً لمواصفات الجهاز، لتصبح 20 ألف ليرة للشريحة الأولى، و45 ألف ليرة للثانية، و80 ألف ليرة للثالثة، و100 ألف ليرة للرابعة، وذلك للأجهزة التي عملت على الشبكة قبل 17 حزيران 2020.



وتوجد شركتا اتصالات خليوية في سوريا حالياً هما “سيريتل” و”MTN”، وحصلتا خلال 2014 على ترخيص للعمل مدة 20 عاماً ضمن السوق مع وجود تأكيدات بقرب الترخيص لمشغل الاتصالات الثالث.