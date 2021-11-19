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الهند ترفض طلبا أمريكيا بتحرير الاحتياطيات النفطية الاستراتيجية

قال وزير النفط والغاز الطبيعي في الهند هارديب سينغ بوري، إن بلاده رفضت طلبا أمريكيا، للنظر في تحرير كميات نفط من الاحتياطيات الاستراتيجية لبيعها في السوق العالمية.
 ونقلت صحيفة Times of India، عن الوزير الهندي، أن طلب الإدارة الأمريكية، يهدف إلى خفض الأسعار العالمية للذهب الأسود.

وأضاف الوزير: "لم تكن احتياطيات النفط الاستراتيجية، مخصصة لمثل هذا الوضع بتاتا. لقد تم إنشاء الاحتياطيات النفطية الاستراتيجية لاستخدامها في حالة الظروف القاهرة - الكوارث طبيعية أو الحرب، في حال توقف توريد هذه المادة الخام".

وشدد الوزير الهندي على أن تحرير النفط من الاحتياطيات الاستراتيجية، لن يساعد في خفض أسعاره.

في وقت سابق، طلبت إدارة الرئيس جو بايدن، من قيادات كوريا الجنوبية والصين والهند واليابان، دراسة إمكانية بيع جزء من النفط من احتياطياتها الاستراتيجية، على الرغم من أنه وفقا لقوانين هذه الدول، الاحتياطيات النفطية الاستراتيجية ليست مخصصة للتدخل في السوق.

 


المصدر: تاس  