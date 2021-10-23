النووي الإيراني يحرم نتنياهو من النوم

كشف بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي السابق، عن الشيء الوحيد الذي يحرمه من النوم.



ونقلت القناة العبرية السابعة، مساء أمس الخميس، عن نتنياهو، أن الشيء الوحيد الذي يحرمه من النوم هو البرنامج النووي الإيراني، مدعياً أنه في حال تمكن إيران من الوصول إلى ترسانة نووية، فإنها ستقوم بتوجيهها نحو إسرائيل.



وجاءت تصريحات بنيامين نتنياهو، زعيم المعارضة الإسرائيلية، خلال مشاركته في مؤتمر MUNI EXPO، وهو مؤتمر محلي خاص بالابتكار، يشارك فيه رؤساء مجالس وبلديات في إسرائيل.



وفي سياق متصل، أصدر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، أفيف كوخافي، أمس الخميس، تعليماته لسلاح الجو الإسرائيلي للعودة لإجراء مناورات والاستعداد لشن هجمات تستهدف المنشآت النووية الإيرانية.