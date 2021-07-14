النفط: اكتمال إصلاح بئر للغاز يزيد من كميات الطاقة في الشبكة
أعلنت وزارة النفط أن 100 ألف متر مكعب من الغاز يوميا تم إدخالها إلى الشبكة بعد إكمال إصلاح بئر للغاز.
وأوضحت الوزارة أن عمليات إصلاح بئر جحار 7 نجحت ودخل في الخدمة.
ويقع حقل جحار إلى الشمال الغربي من مدينة تدمر وسط البلاد، (على بعد 35 كيلومترا منها) وتم تأسيسه عام 2001 ويتضمن 7 آبار غازية وبئراً نفطية واحدة.
وتعاني سوريا أزمة خانقة في توافر المشتقات النفطية ومنها مادة الغاز، إذ ينتظر السوريون نحو 70 يوما للحصول على دور في أسطوانة غاز.
المصدر: RT