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النظام التركي يصدر مذكرات اعتقال بحق 40 شخصاً

أصدرت سلطات النظام التركي اليوم مذكرات اعتقال بحق 40 موظفا تم فصلهم بشكل تعسفي بذريعة محاولة الانقلاب الفاشلة في تموز عام 2016.


وذكرت صحيفة زمان التركية أن الادعاء العام في أنقرة أصدر مذكرات اعتقال بحق 40 موظفا حكوميا سابقا كما أطلق عمليات بحث واستدعاء في 23 مدينة تركية.


ويشن نظام أردوغان حملة قمعية شديدة تستهدف معارضيه منذ محاولة الانقلاب الفاشلة ضده عام 2016 حيث تم اعتقال وإقالة عشرات آلاف الأشخاص في مختلف المؤسسات المدنية والعسكرية والقضائية في البلاد.