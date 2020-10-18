قصف تركي على عين عيسى شمال الرقة.. تعزيزات جديدة لتركيا في إدلب
وصول قافلة عسكرية أمريكية ضخمة إلى الحسكة
قتلى وجرحى بانفجار مستودع ذخيرة في إدلب
ضربة جوية تطيح بقيادي في تنظيم “حراس الدين” وأحد مرافقيه شمال سوريا
فساد وشراء أصوات في انتخابات غرفة تجارة دمشق‏
الاحتلال الأمريكي يخرج قافلة جديدة محملة بالنفط السوري إلى الأراضي العراقية
أضخم رتل عسكري تركي يدخل الأراضي السورية
الرئيس الأسد يزور قرى بريف طرطوس
دفعة جديدة من جثث المسلحين السوريين الذين قتلوا في معارك كراباخ
تجدد استهداف مقرات “قسد” في ريفي الرقة ودير الزور مقتل قيادي وعدد من المسلحين
مسلحو الاحتلال التركي يقصفون مناطق المدنيين في ريف الحسكة
قوات الاحتلال الأمريكي تُدخل عشرات الصهاريج الفارغة إلى سورية لسرقة النفط السوري
الرئيس الأسد يحدد احتياجات الأهالي في المناطق المتضررة من الحرائق
الائتلاف السوري العميل يعطي إحداثيات سورية طالبا من الأمريكان قصفها
طرطوس.. إخماد 49 حريق دون خسائر بشرية ودون تسجيل حالات نزوح

النظام التركي يجند إرهابيين من (داعش) للانتقام من معارضيه

أماط موقع نورديك مونيتور السويدي اللثام عن أدلة جديدة تثبت ارتباط النظام التركي الوثيق بالتنظيمات الإرهابية وعلى رأسها داعش وتجنيده إرهابيين لتنفيذ أطماعه وأجنداته سواء في تركيا أم خارجها بما فيها ملاحقة المعارضين له وخصومه السياسيين.

وكشف في تقرير نشره أن النظام التركي جند الإرهابي من تنظيم “داعش” عبد القادر مشاريبوف الذي نفذ هجوما في إسطنبول العام 2017 وقتل فيه 39 شخصاً للانتقام من الداعية فتح الله غولن المعروف بمعارضته لرئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان وذلك عبر الإدلاء بشهادة كاذبة ضده.

وأشار الموقع إلى أن الإرهابي مشاريبوف غير شهادته التي اعترف فيها بوقوفه وراء هجوم إسطنبول ليحمل الحركة التي يقودها غولن المسؤولية، مبيناً أن تجنيد النظام التركي للإرهابي المذكور ليس العملية الأولى من نوعها فسبق أن نفذت سلطات نظام أردوغان عمليات مماثلة تعاملت فيها مع إرهابيين بنفس الأسلوب بهدف القضاء على معارضين  سياسيين.

وأوضح أن سلطات النظام التركي حاولت منذ اللحظة الأولى التي تلت هجوم إسطنبول الصاق التهمة بحركة غولن وتلفيق الأدلة ضده لكن تبني تنظيم "داعش" الإرهابي المسؤولية عن الهجوم أحبط هذا المخطط. 