الناس هجرت اللحمة الحمراء والفروج بسبب الغلاء (عايشين من قلة الموت )

لا تزال أسعار اللحوم في العاصمة دمشق تحافظ على استقرارها مند بداية الشهر الحالي. في حين انخفضت أسعار اللحوم البيضاء.



وأوضح رئيس جمعية اللحامين في دمشق ادمون قطيش لـ هاشتاغ : أن أسعار اللحوم الحمراء حافظت على استقرارها منذ بداية الشهر الحالي، حيث “بلغ سعر كيلو هبرة الغنم حوالي الـ 28 ألف ليرة سورية، بينما وصل سعر كيلو هبرة العجل إلى 25 ألف ليرة سورية”، مؤكدا أن الأسعار تختلف من محافظة إلى أخرى.



وقال قطيش إن نسبة شراء اللحوم لا تتعدى 40 في المئة بسبب الغلاء، مشيرا إلى أن عدم الشراء يضاف الى أسباب أخرى لخسارة مربي العجول والخراف، ومن اهمها ارتفاع أسعار الأعلاف حاليًا، وارتفاع أجور النقل.



وعن طرح السورية للتجارة للفروج المذبوح والمنظف “المبرد” في جميع صالاتها بالمحافظات بسعر منافس للأسواق، أوضح رئيس جمعية اللحامين في دمشق أن التدخل كان إيجابي وصائب ما جعل انخفاض بأسعار الفروج الحي والمذبوح، والمربي لم يعد يخسر، أما اللحوم الحمراء فقوة الشراء فيها ضعيفة، ما يؤدي إلى استمرار الخسارة فيهاوبلغ سعر اللحوم المسوفة بـ 20 ألف ليرة سورية للحم الغنم و 19 ألف ليرة للحم العجل.



وفيما يخص كيلو شرحات لحم الغنم فقد سجل سعراً قدره 23 ألف ليرة سورية.



وسجلت شرحات العجل سعراً قدره 22 ألف ليرة سورية للكيلو الواحد، وبالنسبة لأسعار الفروج فقد وصل سعر الفروج المنظف إلى 7 آلاف ليرة، والفروج الحي 5400 ليرة، بينما بلغ سعر كيلو الشرحات دون عظم 15 ألف ليرة سورية، أما الدبوس فقد وصل لسعر قدره 7000 ليرة للكيلو الواحد ، بينما بلغ سعر كيلو الوردة نحو 8000 ليرة وبلغ سعر كيلو الكستا حوالي 9000 آلاف ليرة.