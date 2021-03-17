المونيتور: قدرة بايدن على الضغط على الأسد محدودة

بعد مرور شهرين تقريباً على تنصيب الرئيس الأميركي جو بايدن، يتساءل مراقبون عن النهج الذي ستتبعه الإدارة الأميركية في سوريا، لا سيّما أنّه سبق لكبار مسؤوليها أن شغلوا مناصب في عهد الرئيس الأميركي باراك أوباما، أي واكبوا الملف منذ العام 2011.

في تقرير له، قال موقع “المونيتور” الأميركي إنّ الإشارات الأولية تدل إلى أنّ بايدن يؤجل التعاطي مع الملف السوري، لافتاً إلى أنّ الرئيس في خطابه الأول حول السياسة الخارجية لم يأتِ على ذكر سوريا، تماماً مثل وزير الخارجية أنتوني بلينكين.



ستيفن هايدمان، الخبير في معهد “بروكينغز”، علّق بالقول: “هذا لافت جداً”، مضيفاً: “كما أنّه لدينا التعيينات غير المطمئنة في ما يتعلق بالوقت الذي ستكرسه الإدارة لسوريا”، وواصفاً مبعوث بايدن إلى إيران، روبرت مالي، ومنسق شؤون الشرق الأوسط بريت ماكغورك بأنّهما “شخصيتان تمثلان وجهات نظر من شأنها أن تضغط في مواجهة الدعوات إلى اضطلاع الولايات المتحدة بدور ديبلوماسي أكثر حزماً في ما يتعلق بالنزاع السوري”.



في السياق نفسه، تحدّث الموقع عن عدم تعيين بايدن خلفاً للمبعوث الخاص إلى سوريا، جويل ريبورن: لجأت الإدارة الأميركية إلى تعيين إيمي كوترونا ممثلةً خاصة للإدارة الأميركية بالإنابة إلى سوريا، بعد تعيينها مساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون بلاد الشام في مكتب الشرق الأدنى بالخارجية الأميركية.



وإذ لفت “المونيتور” إلى أنّ فريق بايدن أشار إلى نيته تعزيز عملية التوصل إلى تسوية سياسية، أوضح أنّ قدرة الرئيس الأميركي على الضغط على الأسد على طاولة المفاوضات محدودة، مستدركاً أنّه يتوقع أن يعمد إلى يفرض عقوبات بموجب قانون “قيصر” الذي يطال تأثيره لبنان. وفي هذا السياق، بيّن الموقع أنّ مؤيدين لـ”قيصر” دعوا بايدن إلى توسيع نطاقه ونطاق سواه من العقوبات لاستهدف المستثمرين الأجانب والممولين العسكريين.



وفي ظل الجدل القائم خلف الكواليس حول دور الولايات المتحدة في إنهاء الحرب السورية، علق السفير الأميركي السابق إلى لبنان، فريديرك هوف بالقول إنّهم يتفهّم رغبة المسؤولين في إدارة بايدن في عدم إعطاء النزاع السوري الأولوية. هوف الذي عمل مستشاراً للشؤون السورية في إدارة أوباما خلص محذراً: “أخشى أنّ محاولة منع الوضع في سوريا من أن يسوء أكثر من اليوم ستكون مهمة إلزامية”.