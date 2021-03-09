الموافقة على استيراد الشورتينغ للصناعيين

وافق رئيس مجلس الوزراء المهندس. حسين عرنوس على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة السماح للصناعيين باستيراد مادة الشورتينغ (زيت النخيل) مع عليها بنسبة 5 بالمئة



و تاتي هذه الموافقة بعد طلب عشرات المصانع المنتجة البسكويت والشوكولا وغيرها من وزارة الاقتصاد إعادة النظر بقراره السابق بوقف استيراد مادة الشورتينغ (زيت النخيل) نظر لوجود معامل محلية عددها بين ٤ و٥ تنتج هذه المادة وتكفي احتياجات هذه لكن هذه المصانع وبحسب كتابهم الذي رفعوه من خلال غرفة صناعة دمشق وريفها بعد اجتماعهم في مقرها بداية الشهر الماضي على أثر ارتفاع أسعار الشورتينغ محليا وعدم جودتها بحسب متطلبات هذه المعامل.



والان من المنتظر أن تصدر وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية قرارا بالسماح باستيراد هذه المادة من قبل الصناعيين مع وضع نشبة ضضميمة تصل إلى ٥ بالمئة على هذه المستوردات لكي يتمنكنوا من الإنتاج بنوعية جيدة ومنافسة.



وهذا القرار يدفع أصحاب معامل الشورتينغ إلى تخفيض أسعار منتجهم ورفع سوية وجودة هذه المنتجات مع انه سيكون لهذا القرار أثرا سلبيا عليهم لجهة خسارتهم جزء من السوق المحلية.