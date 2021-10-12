الموافقة على إنشاء محطة توليد كهرضوئية بريف دمشق

وافق مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية على استكمال إجراءات التعاقد لإنشاء محطة توليد كهرضوئية باستطاعة 300 ميغا واط في منطقة وديان الربيع بمحافظة ريف دمشق، والتي من المحتمل أن تساهم بتخفيف التقنين الكهربائي الجائر في المنطقة بعد أن وصلت ساعات التقنين إلى ٦ساعات قطع بساعة أو نصف ساعة وصل في معظم مناطق ريف دمشق.



كما طلب مجلس الوزراء خلال جلسة أيضا من وزارة التنمية الإدارية متابعة ملف تعيين المسرحين، كما طلب من وزارة المالية وهيئة التخطيط والتعاون الدولي تأمين الاعتمادات اللازمة لاستكمال تعيين جميع المسرحين من خدمة العلم المقبولين نتيجة المسابقة والاختبار وتأمين مباشرتهم العمل بأسرع وقت، وأكد على وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك استكمال أتمتة توزيع الخبز لتشمل جميع المحافظات ومعالجة أي خلل في التوزيع.