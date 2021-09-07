الموافقة على إعلان المخطط التنظيمي الجديد لـ جوبر والمناطق المحيطة بها

وافق مجلس محافظة دمشق خلال جلسته اليوم على تقرير لجنة الإنشاء والتعمير المتضمن إعلان المخطط التنظيمي التفصيلي لتعديل الصفة العمرانية للمناطق العقارية (القابون وعربين وزملكا وجوبر وعين ترما ومسجد إقصاب) من حماية وزراعة داخلية وتوسع سكني إلى مناطق قيد التنظيم.



ونقلت "سانا" عن مدير التنظيم والتخطيط العمراني في المحافظة المهندس حسن طرابلسي أن هذه المناطق قيد التنظيم وفق الحدود المبنية على المصور ومنهاج الوجائب ونظام البناء الملحقين به لمنطقة جوبر مشيراً إلى أن المناطق الداخلة بالتنظيم هي ضمن الحدود الإدارية لمدينة دمشق وتبلغ مساحتها 304 هكتارات.



وأوضح طرابلسي أنه سيتم خلال الأيام القادمة إعلان المخطط للعموم لمدة شهر ببهو مبنى المحافظة والجريدة الرسمية لتلقي الاعتراضات من أصحاب الحقوق وأهالي المنطقة والتي ستحال إلى اللجنة الإقليمية لدراستها ومعالجة الاعتراضات المحقة وفق الأنظمة والقوانين.



وفيما يخص المخطط التنظيمي للقابون الصناعي، أشار طرابلسي إلى انتهاء كافة الإجراءات، وبانتظار صدور المرسوم من الجهات الوصائية، وفيما يتعلق بمخطط القابون السكني، فقد انتهت المرحلة الثانية منه، وتم إعلانه، وحالياً تتم دراسة الاعتراضات من خلال اللجنة الإقليمية، ليحال بعد الانتهاء منها إلى وزارة الأشغال العامة والإسكان لاستصدار المخطط.



الوطن أون لاين







