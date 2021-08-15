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المرسوم رقم 208 للعام 2021 القاضي بتشكيل الوزارة السورية الجديدة

المهندس عرنوس يصدر قرارات يفوض من خلالها وزراء الدولة بممارسة بعض الصلاحيات

أصدر رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس قراراً بتفويض وزير الدولة محمد فايز البرشة بممارسة صلاحيات واختصاصات الوزير المختص التي يمارسها رئيس مجلس الوزراء بموجب الأحكام والقوانين النافذة فيما يتعلق بمتابعة مشاريع الاستثمار والمشاريع الحيوية والقيام بالمهام التي يكلفه بها رئيس مجلس الوزراء.

كما أصدر المهندس عرنوس قراراً بتفويض وزير الدولة عبدالله عبدالله بممارسة صلاحيات واختصاصات الوزير المختص التي يمارسها رئيس مجلس الوزراء بموجب الأحكام والقوانين النافذة فيما يتعلق بشؤون مجلس الشعب والقيام بالمهام التي يكلفه بها رئيس مجلس الوزراء.

وأصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتفويض وزير الدولة الدكتورة ديالا بركات بممارسة صلاحيات واختصاصات الوزير المختص التي يمارسها رئيس مجلس الوزراء بموجب الأحكام والقوانين النافذة فيما يتعلق بمتابعة مشاريع تنمية المنطقة الجنوبية والقيام بالمهام التي يكلفها بها رئيس مجلس الوزراء.