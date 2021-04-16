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المهندس عرنوس يصدر بلاغاً لتعيين أو التعاقد مع خريجي معاهد المراقبين الفنيين

أصدر رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس بلاغاً يطلب من كافة الجهات العامة تعيين أو التعاقد مع خريجي معاهد المراقبين الفنيين ممن كانوا ملتزمين بخدمة الدولة قبل صدور قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم /61/ تاريخ 2-8-2006 المتضمن إلغاء الالتزام للطلاب المقبولين بدءاً من العام الدراسي 2006-2007 وذلك في ضوء المعايير المعتمدة الآتية:

-أن يكون الخريج قد قبل بالمعهد بتاريخ نفاذ الالتزام.

-ألا يكون الخريج قد استفاد من فرصة تعيين أو تعاقد سابقاً على شهادة المعهد.

-حاجة الجهات العامة للخريجين في حال توفر الاعتماد والشاغر اللازمين لذلك أو التعاقد بعقد سنوي في حال عدم توفر الشاغر.

-أن يكون تحديد الاحتياجات للمقبولين للتعيين أو التعاقد وفق بطاقة وصف وظيفي ومركز عمل محدد.

وحدد البلاغ مدة ثلاثة أشهر لتقديم الطلب للتعيين أو التعاقد لدى الجهة المفرز إليها اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ صدور هذا البلاغ ممن تتوفر فيهم الشروط المذكورة أعلاه تحت طائلة سقوط الحق في التعيين أو التعاقد.