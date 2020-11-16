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الملكة “توميريس” تعيد غسان مسعود للعالمية بعد غياب 3 سنوات

الملكة “توميريس” تعيد غسان مسعود للعالمية بعد غياب 3 سنوات

يستعد الفنان السوري غسان مسعود لخوض تجربة سينمائية جديدة بعد غيابه لثلاث سنوات عن السينما العالمية ولكن هذه المرة في كازاخستان.

وبحسب ما ذكر موقع “فوشيا”، سيعود غسان مسعود إلى السينما العالمية بعد غياب 3 سنوات من خلال الفيلم الكازاخستاني الذي يحمل اسم “توميريس” وهو فيلم روائي طويل من إخراج آخاي ساتاييف .

وقصة الفيلم مأخوذة عن الأسطورة الإغريقية “هيرودوت”، وتجري أحداثه في القرن السادس قبل الميلاد.

ويجسد مسعود شخصية ملك ملوك فارس “كوروش” الذي سيطر على نصف العالم القديم حسب الأسطورة الإغريقية، وتمردت عليه ملكة السهوب في آسيا الوسطى “توميريس” وهي أول امرأة حاكمة عُرفت في التاريخ، فقتل زوجها وابنها، ونشبت بينهما حرب رفضت فيها الاستسلام واستمرت حتى انتصرت على “كوروش”، لينتهي الفيلم بقتله.

وحصد الفيلم جائزة “كنال +” الفرنسية من مهرجان مهرجان “l’étrange” في دورته الـ26، التي عُقدت سبتمبر الماضي.

وكانت بطلة الفيلم “ألميرا تورسين” نشرت عبر حسابها على انستغرام صورة تجمعها بمسعود واصفة إياه بـ”العدو الرائع”، فضلاً عن كونه شديد الذكاء والرقي والعمق وصاحب كاريزما خاصة.

تجدر الإشارة إلى أن الفنان غسان مسعود سبق أن شارك في عدد من الأفلام السينمائية المهمة العربية والأجنبية، حيث أدى دور صلاح الدين الأيوبي في فيلم “مملكة السماء” عام 2005، كما شارك في فيلم “وادي الذئاب” عام 2006، وفيلم “قراصنة الكاريبي” عام 2007، وفيلم “سفر الخروج آلهة وملوك” 2014، كما أدى دور الأمير رشيد في فيلم “كل أموال العالم” عام 2017.