المقداد يستقبل وزير الخارجية الإيراني في دمشق صباح اليوم

استقبل السيد وزير الخارجية والمغتربين د. فيصل المقداد السيد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان والوفد المرافق في مطار دمشق الدولي.



وأكد الوزير المقداد خلال استقباله الوزير عبد اللهيان: ندعم الجهد الذي تقوم به القيادة الإيرانية فيما يتعلق بالملف النووي وندين بشكل قوي كل الممارسات الأمريكية التي تسعى إلى التلاعب بهذا الملف وملفات أخرى في المنطقة.



بدوره أشار السيد عبد اللهيان لدى وصوله إلى مطار دمشق الدولي: علاقاتنا مع سورية استراتيجية ونعمل على تطوير التعاون معها في كافة المجالات.. سورية في طريق التقدم والازدهار وسنقف إلى جانبها كما وقفنا معها خلال الحرب الإرهابية .