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المقداد لليونيسف :الإجراءات الاقتصادية القسرية المفروضة على الشعب السوري لا تميز بين طفل وامرأة وشيخ

عرض الوزير فيصل المقداد وزير الخارجية والمغتربين معاناة السوريين في محافظة الحسكة بسبب توقف محطة علوك عن العمل وتبعا لذلك استمرار عدم وصول المياه إلى ما يزيد على مليون مواطن سوري

وذلك عبر اللقاء الذي جمعه اليوم بنائب المدير التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسيف” عمر عبدي والوفد المرافق له

وعبر المقداد عن إدانته لجرائم النظام التركي وعن تقديره للجهود التي تبذلها اليونيسيف والهلال الأحمر العربي السوري في مجال تأمين المياه للمنطقة

كما عرض الوزير آثار وتداعيات الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب المفروضة على الشعب السوري والتي لا تميز بين طفل وامرأة وشيخ

وأشار المقداد إلى أن استمرار بعض الدول بانتهاج سياسة فرض هذه الإجراءات على الشعوب ما هو إلا دليل على زيف ادعاءات هذه الدول التي تضيق فيها سبل العيش على الشعب السوري وتمنع عنه الغذاء والدواء والكهرباء وغيرها من مقومات الحياة التي تأثرت بشكل كبير بفعل هذه الاجراءات اللإنسانية.