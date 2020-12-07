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المقداد في زيارة رسمية لإيران يجري خلالها محادثات تتركز على تعزيز العلاقات الثنائية

وصل الدكتور فيصل المقداد وزير الخارجية والمغتربين إلى طهران مساء أمس في زيارة رسمية إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية تلبية لدعوة من وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف.


وكان في استقبال الوزير المقداد والوفد المرافق له لدى وصوله إلى طهران عدد من كبار مسؤولي وزارة الخارجية الإيرانية وأعضاء السفارة السورية في طهران.


ويجري وزير الخارجية والمغتربين خلال الزيارة عدة لقاءات مع كبار المسؤولين الإيرانيين تتركز حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات إضافة إلى تبادل الآراء حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.