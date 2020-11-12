المقداد : على الدول الراغبة بإخراج مواطنيها من مخيم الهول التنسيق مع سورية

أكد نائب وزير الخارجية والمغتربين الدكتور فيصل المقداد خلال لقائه مفوضة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لحقوق الطفل آنا كوزنيتسوفا والوفد المرافق على علاقات الصداقة والشراكة بين البلدين في مختلف المجالات وخاصة في مجال العمل الإنساني ومكافحة الإرهاب في سورية.



الدكتور المقداد عبر عن ارتياحه لعملية إجلاء الأطفال الروس من مخيم الهول في إطار التنسيق المشترك بين الحكومتين السورية والروسية على عكس ما تقوم به بعض الدول الغربية التي تخرج مواطنيها من المخيم بالتعامل مع الميليشيات الانفصالية المسلحة وتهريبهم عبر الحدود منتهكة بذلك التزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي، ولفت إلى أن الدول الأخرى الراغبة بإخراج أطفالها ومواطنيها من مخيم الهول عليها أن تقوم بذلك بالتنسيق والتعاون التام مع الدولة السورية مؤكداً وجوب العمل على تضافر الجهود من أجل استعادة الحياة الطبيعية لأولئك الأطفال أسوة ببقية أطفال العالم.



بدورها نوهت مفوضة الرئيس الروسي لشؤون الطفل إلى مستوى التعاون المثمر الذي أظهرته الحكومة السورية لتسهيل العودة الآمنة والصحية للأطفال الروس المتواجدين في مخيم الهول إلى وطنهم الأم روسيا، وأشادت بالجهود الإنسانية التي تبذلها الحكومة السورية للتخفيف من معاناة الأطفال جراء الإرهاب الذي تعرضت له سورية مؤكدة حرص الاتحاد الروسي على احترام سيادة الجمهورية العربية السورية.







المصدر: سانا