المقداد: اغتيال «سليماني» و«زاده» كشف الوجه الحقيقي لإسرائيل و أمريكا
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المقداد: اغتيال «سليماني» و«زاده» كشف الوجه الحقيقي لإسرائيل و أمريكا

تحدث وزير الخارجية السوري، "فيصل المقداد"، عن اغتيال قائد فيلق القدس الإيراني "قاسم سليماني"، والعالم النووي الإيراني، "محسن فخري زاده"، مؤكداً أن اغتيالهما كشف الوجه الحقيقي لإسرائيل وأمريكا ودعمهما للإرهاب.

وقال المقداد، مساء أمس الاثنين، عند لقائه رئيس مجلس الشورى الإيراني "محمد باقر قاليباف" إن: «فقدان هؤلاء الشهداء ليس موضوعاً يمكن تجاوزه ببساطة».

وأكد أن التواجد الأمريكي في مختلف مناطق العالم يمنع الأمن ويزعزع الاستقرار، ولفت إلى أن «رؤساء أمريكا يتفقون في الحفاظ على مصالح إسرائيل ويعتبرون مصالحها أكثر أهمية من مصالح البلدان الأوروبية».

يذكر أن وزير الخارجية السوري "فيصل المقداد" كان قد وصل مساء الأحد، إلى العاصمة الإيرانية طهران في زيارة رسمية هي الأولى له إلى خارج البلاد بعد توليه منصب الخارجية خلفاً للراحل وليد المعلم.