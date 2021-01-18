المعهد العالي للدراسات والأبحاث السكانية يحذف قوائم أسماء طلاب مقبولين!

حذف المعهد العالي للدراسات والأبحاث السكانية قوائم اسمية تضم طلاباً مقبولين بالمعهد ضمن قائمة تضم ١٥ اسم لطالبات من المقبولات دون قدرتهن على القيام بمفاضلة على اختصاص آخر، فيما قال عميد المعهد الدكتور “حيدر عباس” إن: “القرار يعود للاتحاد الوطني لطلبة سوريا”.



وأضاف “عباس” خلال برنامج المختار الذي يبث عبر إذاعة “المدينة إف إم” “نحن أصدرنا القوائم وفق مجموعات، وهناك معايير مختلفة في الجامعات الخاصة”.



وأضاف “أما في الجامعات الحكومية وباعتبار اختصاص التنمية أقرب لكلية الاقتصاد وعلم الاجتماع والجغرافية، قمنا بفرز الطلاب حسب مجموعات، ليخرج الطلاب المختصين حسب مجموعات”.



وتابع “هناك مجموعة كان فيها طلاب الطب والهندسة ومجموعة لطلاب الاقتصاد وعلم الاجتماع والجغرافية وهي قريبة لموضوع السكان والتنمية”.



وأكمل “أصدرنا النتائج حسب المعدل، لكن بعض الطلاب في المجموعة الثالثة كانت معدلاتهم أقل من طلاب في مجموعات أخرى فاحتجوا على هذا الشيء”.



وأوضح العميد أن “اتحاد الطلبة لم يقتنع بالمجموعة الثالثة رغم دفاعنا عنها”، لافتاً إلى أن “السبب في معايير الاختيار أنه في نظام القبول ليس المعدل فقط هو المعتمد”.



وأضاف ” تتم أيضاً دراسة أسماء المرشحين وإعطائهم استبيانات واستمارات، وكل شيء يسجل على الكمبيوتر، وبذلك كان من الضروري التراجع عن القائمة الثالثة والبقاء على المجموعتين”.



واشار العميد إلى أن “إدارة المعهد تتمنى الحفاظ على المجموعات الثلاتة التي تم اختيارها وبإجماع لجنة القبول نحن نريد بقاءهم ووجدنا أنه هذه مصلحة المعهد، لكن ممثل الاتحاد في مجلس المعهد والذي لايمكن اعتباره جهة خارجية، قام بإلغاء القائمة الثالثة لعدم اقتناعهم”.





وأكمل “أبدى الممثل اعتراضه على القائمة الثالثة التي تضم 15 طالبة”، لافتاً إلى أنه “خلال السنوات السابقة كانت تؤخذ من كل كلية مجموعة طلاب، وهي نخبة طلابية ذات المعدلات الأعلى، فحتى لو كان طالب معدله ٥٠ ولم يتقدم من كليته غيره كان يقبل لذلك المعيار ليس فقط المعدل”.



وختم العميد أن إدارة المعهد فضلت عدم إثارة الإشكالات مع الاتحاد الوطني لطلبة سوريا، معتبراً أن لديهم مبرراتهم، ولم يقتنعوا بمبررات إدارة المعهد.





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