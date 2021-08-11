المطلوبون فجروا أنفسهم بحي الرادار في طرطوس

ذكرت مصادر محلية في مدينة طرطوس أن أصوات إطلاق النار التي سمعت ليل أمس هي نتيجة حدوث اشتباكات بالأسلحة النارية ناتجة عن ملاحقة دوريات حفظ النظام لـ3 مسلحين مطلوبين في منطقة الرادار ورأس شغري في المدينة.



بدوره قال الدكتور إسكندر عمار مدير الهيئة العامة لمشفى الباسل في طرطوس: وصل إلى المشفى ثلاثة مصابين أحدهم بحالة حرجة، مشيراً إلى أن أحد الحالات تطلبت إجراء عمل جراحي فوري ليتم نقله بعد العملية مباشرة إلى قسم العناية المشددة لحين استقرار وضعه الصحي لإجراء عمل جراحي ثاني له فيما بعد.



وأوضح عمار أن المصابين الثاني والثالث تتراوح إصاباتهم بين المتوسطة والبسيطة حيث تم تقديم كافة الإسعافات الجراحية والخدمات الطبية لهم عند دخولهم المستشفى.



بينما أوضحت مصادر طبية خاصة أن المصابين هم مدنيين اثنين وعنصر حفظ نظام.



فيما أكدت ذات المصادر أن المسلحين الثلاثة قاموا بتفجير أنفسهم، وأحد المسلحين لبناني الجنسية وعمره 20 عام.



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