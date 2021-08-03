المضادّات الجوية تُسقط طائرة استطلاع في ريف حلب الجنوبي

اسقطت المضادات الجوية طائرة استطلاع في سماء ريف حلب الغربي، وسقوطها قرب منطقة عزان بريف حلب الجنوبي



الطائرة التي أسقطت طائرة استطلاع يتوقع أن تكون تركية أو إسرائيلية



وكانت الدفاعات الجوية تصدّت لعدوان إسرائيلي في مطار الضبعة في ريف حمص في 22 تموز/يوليو الماضي، بالتزامن مع تحليق طائراتٍ إسرائيليةٍ فوق البقاع شرقي لبنان.



وأفاد مصدر عسكريّ سوري بأن الإعتداء الإسرائيلي الجوي نُفِّذ من شمالي شرقي العاصمة اللبنانية بيروت، مستهدِفاً بعض النقاط في منطقة القصير في ريف حمص.



وفي 19 تموز/يوليو أيضاً تصدّت الدفاعات السورية لعدوان جوي إسرائيلي في أجواء مدينة السفيرة في ريف حلب الجنوبي الشرقي.

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