المصرف التجاري السوري : رفع سعر تصريف الـ100 دولار عند الحدود السورية للضعف

بعد 9 أشهر من إصدار قرار ألزم بموجبه السوريون العائدون إلى سوريا بتصريف 100 دولار عند الحدود السورية بسعر 125 ألف ليرة سورية، تعدل اليوم الأربعاء 14 نيسان سعر التصريف بزيادة قدرها 125 ألف ليرة سورية.



وبحسب مصدر في المصرف التجاري فإنه وبقرار من مجلس الوزراء أصبح سعر تصريف ال 100$ على الحدود السورية بـ 250,000 ل.س بدلاً من 125,000 ل.س.



ويعفى من التصريف: المهجرون بفعل الإرهاب العائدين إلى البلاد، والطلاب الدارسين في الخارج، والموفدين بمهام رسمية، والمواطنين ممن لم يتموا الـ 18 من عمرهم، والركب الطائر وسائقي الشاحنات والسيارات العاملة على خطوط النقل مع دول الجوار.



وسبق أن أكد رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس في شهر أيلول الفائت أن الحكومة ستنظر في قرار تصريف لـ 100 دولار على الحدود بالنسبة للسوريين القادمين عندما تسمح الظروف بذلك.



وبيّن عرنوس حينها أن أي مواطن ليس لديه القدرة على تصريف مبلغ 100 دولار يسمح له بالدخول مباشرةً وتم تفويض وزير الداخلية بذلك، لأن مخالفة القرار لا يشكل جريمة ولم يتم تحريك أي دعوى قضائية بحق أي مواطن خالف هذا القرار، متابعاً: “تُصرف مئات الدولارات في الخارج وحينما يتعلق الأمر بتصريف 100 دولار في الوطن يصبح مادة إعلامية”.