المركزي يوقف الحوالات المصرفية لحسابات 4 مؤسسات حكومية و تحويلها لدفع نقدي حصراً

أعلن " مصرف سورية المركزي" تنفيذ أو وقف كافة الحوالات المصرفية من أي جهة خاصة إلى حسابات أربعة مؤسسات حكومية، مشترطاً تغذيتها بالإيداع النقدي حصراً.



وطلب مصرف سورية المركزي من كافة المصارف العاملة في البلاد، عدم تنفيذ أي حوالات مصرفية من حسابات جهات القطاع الخاص إلى حسابات أربعة مؤسسات حكومية، مشترطاً تتم تغذية حسابات المؤسسات الأربع عبر الإيداع النقدي حصراً.



وشمل تعميم المركزي “المؤسسة العامة للتبغ”، و”المؤسسة العامة للتجارة الداخلية لمعادن ومواد البناء – عمران”، و”الشركة العامة للمنتجات الحديدية والفولاذية”، و”المؤسسة العامة للأعلاف”.



وسبق أن عمّم المركزي على المصارف بعدم تصديق أي شيك محرر لمصلحة “مديرية الجمارك العامة”، ما لم تتم تغذية الحساب (المسحوب منه الشيك) نقداً بمبلغ لا يقل عن قيمة الشيك المحرر، وبمدة أقصاها 72 ساعة سابقة لطلب التصديق.



وبحسب التعميم السابق، فإن المركزي جعل قيم التعاملات التجارية مع الجمارك نقدية حصراً أو عبر شيك لم يمضِ عليه أكثر من 72 ساعة، بهدف ضبط السيولة في السوق وحد المضاربات بالعملة الوطنية، بحسب كلام مصدر مصرفي لم يكشف اسمه.



ويوجد في سوريا 6 مصارف حكومية، تعمل إلى جانب 14 مصرفاً خاصاً، ووصل إجمالي الودائع لديها إلى نحو 7.4 تريليون ل.س في نهاية 2020، فيما وصلت قيمة التسهيلات الائتمانية إلى نحو 4.65 تريليونات ل.س حتى نهاية 2020.