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المركز الوطني للمتميزين يعلن قبول 77 طالباً للعام الدراسي الجديد

أصدرت هيئة التميز والإبداع النتائج النهائية للمقبولين في المركز الوطني للمتميزين للعام الدراسي 2021-2022.

وأشارت الهيئة في بيان لها إلى قبول 77 طالباً وطالبة وفق تسلسل الدرجات الأعلى والعدد المطلوب المعتمد من قبل مجلس الشؤون العلمية فيها.

ودعت الهيئة الطلاب المقبولين إلى مراجعة دائرة التعليم الثانوي في مديريات التربية في محافظاتهم لتنسيق التحاقهم بالمركز يوم السبت الموافق الـ 18 من أيلول 2021 مع الأوراق المطلوبة مبينة أنه في حال تعذر اصطحاب الأوراق كاملة يمكن استكمالها لاحقاً كما يمكن الاستفسار عن أي معلومات عبر مراسلة الهيئة أو صفحة المركز الوطني للمتميزين على الفيس بوك.