المدير العام للهيئة العامة للطب الشرعي: يجب سن قوانين مشددة ورادعة لحيازة #الأسلحة_النارية

أوضح المدير العام للهيئة العامة للطب الشرعي د. زاهر حجو عدد الجرائم المنفذة باستخدام القنابل خلال 2021 هي 4 حالات نتج عنها ضحايا، إضافة لحالة أو حالتين تم فيهما التهديد باستخدام القنبلة ولكن الجهات المختصة استطاعت التعامل معها والسيطرة على الوضع دون وقوع ضحايا



ووصل عدد ضحايا الطلق الناري خلال عام 2021 إلى 244 ضحيةلا بد من سن قوانين مشددة ورادعة لحيازة الأسلحة النارية



و استخدام القنابل كوسيلة للقتل هو ظاهرة خطيرة ومقلقة لكنها حالات معزولة ومحدودة ومن غير المتوقع انتشارها لأن الإجرام ليس من ثقافة الشعب السوري



والحرب الإرهابية التي شنت على سورية تركت آثارا سلبية على المجتمع وأفرزت حالات عنف غريبة عنه ومنها حالات استخدام القنابل الخطيرة جدا والتي لايمكن السكوت عنها



ونسبة الجريمة في سورية ارتفعت بنسبة 5% عن العام الماضي، ومع ذلك ماتزال سورية من أقل دول العالم بعدد الجرائم، ولا يوجد جريمة منظمة في سورية



كما أن نسبة 50% من الجرائم يتم كشفها ومعرفة الجاني أو إلقاء القبض عليه من قبل الجهات المعنية خلال 48 ساعة، وأكثر من 95% من الجرائم يتم إلقاء القبض على الجاني خلال أسبوعين.

نينار اف ام