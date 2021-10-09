المخزون الأمريكي من الأسلحة النووية

كشفت وزارة الخارجية الأمريكية، في تقرير صادر عن مخزون البلاد من الأسلحة النووية.



وجاء في التقرير العسكري الصادر عن الوزارة أن "المخزون الأمريكي يتكون من 3750 رأساً".



وأشار التقرير إلى أن المخزون يشمل رؤوساً حربية "نشطة" و"غير نشطة"، مضيفاً أن حوالي ألفي رأس حربي إضافي تم سحبها حالياً وتنتظر التفكيك.



وتمتلك الولايات المتحدة وروسيا معظم الأسلحة النووية في العالم، ووفقاً لآخر البيانات الصادرة عن اتحاد العلماء الأمريكيين، وهو مركز أبحاث مقره العاصمة واشنطن، فإن أكثر من 90 في المائة من الرؤوس الحربية النووية العالمية مملوكة من قبل البلدين.