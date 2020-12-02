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المحكمة الدولية الخاصة باغتيال الحريري تحدد موعد النطق بالحكم

أعلنت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، أن "غرفة الدرجة الأولى حددت الـ 11 من كانون الأول الحالي موعداً للنطق بحكم العقوبة بحق المدانين، في اغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري".

وأوضحت المحكمة في تعميم لها، أنها "أصدرت قراراً حددت فيه موعد النطق بحكم العقوبة، في قضية الشخص المدان سليم جميل عياش وآخرين".

وأشارت الى أن "العقوبة سوف تتلى خلال جلسة علنية تعقد يوم الجمعة في 11 ديسمبر 2020 وتبدأ عند الساعة العاشرة صباحا بتوقيت وسط أوروبا. وستبث وقائع الجلسة مباشرة من دون التأخير الاعتيادي لمدة 30 دقيقة على الموقع الإلكتروني للمحكمة باللغات الرسمية الثلاث للمحكمة الخاصة بلبنان".

ولفتت الى أن "غرفة الدرجة الأولى قررت بالإجماع، في حكمها المؤرخ في 18 أب 2020، أن سليم عياش مذنب على نحو لا يشوبه أي شك معقول، بصفته شريكاً، في ما يتعلق بالتهم الخمس الموجهة إليه في قرار الاتهام الموحد المعدل.

 "وتلك التهم هي تدبير مؤامرة هدفها ارتكاب عمل إرهابي باستعمال أداة متفجرة، وقتل الحريري عمداً باستعمال مواد متفجرة، وقتل 21 شخصاً آخر عمداً باستعمال مواد متفجرة، ومحاولة قتل 226 شخصاً عمداً باستعمال مواد متفجرة".

وقررت أيضاً أن "حسن حبيب مرعي، وحسين حسن عنيسي، وأسد حسن صبرا، غير مذنبين في ما يتعلق بجميع التهم المسندة إليهم في قرار الاتهام الموحد المعدل".