المحروقات تمنح 4 ليترات مازوت لكل دونم قمح في درعا

قررت لجنة المحروقات الفرعية في درعا زيادة المخصصات من مادة المازوت لزوم سقاية محصول القمح المروي ومنح 4 ليترات مازوت عن كل دونم مخصص لزراعته، وذلك حسب التنظيم الزراعي الصادر عن مديرية الزراعة إضافة إلى منح 2 ليتر مازوت لزوم زراعة المحاصيل الباكورية في منطقة حوض اليرموك.



كما اتخذت اللجنة خلال اجتماع ترأسه محافظ درعا مروان شربك وبحضور الأسرة التموينية في المحافظة، قراراً شددت بموجبه العقوبات بحق محطات الوقود المخالفة ، وذلك سعياً لمنع المتاجرين بالمواد المدعومة .



كما أقرت اللجنة منع تزويد أي جهة حكومية أو وضع أي مخصصات من مادة المحروقات لأي جهة كانت في محطة محروقات الزراعة .



أشار مدير فرع شركة محروقات المهندس نعيم الجبر إلى أن نسبة توزيع مازوت التدفئة في المحافظة من الدفعة الأولى بكمية 100 ليتر بلغت 91% حتى تاريخه



ودعا محافظ درعا إلى تنظيم آلية توزيع الطحين وتكثيف الرقابة عليها منعاً لحدوث حالات غش أو متاجرة بالمادة وتكليف الوحدات الإدارية ولجان الأحياء واللجان المصغرة المشكلة في المدن والبلدات بعمليات المتابعة المستمرة بالإضافة لدور مديرية التجارة الداخلية وفرع المخابز بالمحافظة.



تشرين