( المتزوج من الأردن) والمسافر والمستثمر ...حالات تسمح لهم الأردن دخول أراضيها دون موافقة

بيّن مصدر في معبر نصيب الحدودي مع الأردن أنه من المسموح دخول السوريين للأردن من دون موافقات من الداخلية الأردنية وهي متمثلة بحالات معينة مثل السوري المتزوج من أردنية أو السورية المتزوجة من أردني شريطة وجود بيان عائلي أو بطاقة عائلية تثبت ذلك.



وصرح المصدر لصحيفة "الوطن" أنه يحق أيضاً للسوريين الدخول للأراضي الأردنية من دون موافقة ويشمل كل سوري مسافر لديه موعد طائرة من مطار الملكة علياء مع فيزا أو إقامة ويسمح له بالدخول قبل 24 ساعة من موعد إقلاع الطائرة، مشيراً إلى أنه يسمح للمستثمرين الحاصلين على سجل تجاري تبلغ قيمته 50 ألف دينار أردني وما دون ذلك فإنهم يحتاجون إلى موافقة.

وأشار المصدر إلى أنه شهرياً يمر مستثمران حاصلان على سجل تجاري يبلغ قيمته 50 ألف دينار، لافتاً إلى أن هذه القرارات غير ثابتة فمن الممكن أن تعدل هذه القرارات بأي لحظة.

ولفت المصدر إلى أنه يسمح للسوريين المغتربين والمقيمين في الدول الخليجية أيضاً بالدخول إلى الأراضي الأردنية من دون موافقة من الداخلية الأردنية، مؤكداً أن الذين لا تتوافر فيهم الشروط المشار إليها فإنهم يحتاجون إلى موافقة للدخول إلى الأردن كما هي.

أما عن الحركة في معبر نصيب فأكد المصدر أنها ما زالت كما هي بالنسبة لعبور الأفراد وهي 1200 ما بين قادم ومغادر وكذلك فإن حركة الشاحنات المحملة بالبضائع إلى الأردن.