المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: السعودية تتحمل العديد من المشكلات والحروب في المنطقة

علقت وزارة الخارجية الإيرانية على دعوة السعودية والبحرين لإشراكهما في أي مفاوضات محتملة حول الملف النووي، لافتة إلى أن “على هذه الدول أن تعي مكانتها”.



ووفقاً لوكالة “إرنا” الإيرانية، فإن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، قال: “على هذه الدول أن تعي مكانتها، وأن تتحدث وفقاً لقدراتها”، مؤكداً أن “العلاقات الدولية، والترتيبات الإقليمية واضحة للجميع”.



من جهة ثانية، اتهم زادة السعودية بأنها “تتحمّل العديد من المشكلات والحروب في المنطقة، إضافة إلى المجاعة وسفك الدماء في اليمن”، مع الإشارة إلى أن السعودية تقود “التحالف العربي” الذي يشن حرباً منذ أكثر من 5 سنوات على اليمن.



ووجه المسؤول الإيراني نصيحة للسعودية، حيث قال: “ننصح السعودية بحل المشكلات التي تسببت بها للعالم الإسلامي”، وحملها المسؤولية عن بعض المشكلات، مبيناً أن العديد من المدارس التكفيرية “من القرن الإفريقي وحتى جنوب شرق آسيا”، تدار من قبل الرياض.



وختم زادة كلامه قائلاً: “السعودية دولة متوسطة الحجم في المنطقة، ولا ينبغي أن نفرط في الحديث عنها.. وانتهجت سلوكاً خاطئاً، وعليها أن تصلح أخطاءها، وأن تتخذ مواقف تليق بحجمها كي لا يذهب ماء وجهها”.