المتأهلون إلى المونديال أصبحوا 5 منتخبات

ضمن منتخبا فرنسا وبلجيكا التأهل إلى مونديال 2022 في قطر، بعد فوزين سهلين لكل منهما، السبت.



وانضم المنتخبان إلى البرازيل والدنمارك وألمانيا، وهي أول منتخبات ضمنت مكانها في النهائيات في قطر.



وتأهلت فرنسا حاملة اللقب إلى المونديال قبل جولة من النهاية، بعدما أحرز كيليان مبابي 4 أهداف ليقودها للفوز 8-صفر على كازاخستان في المجموعة الرابعة.



كما بلغت بلجيكا النهائيات بعدما حافظت على سجلها الخالي من الهزيمة، بالفوز 3-1 على إستونيا في بروكسل.



ورفعت بلجيكا، التي بلغت قبل النهائي في روسيا في 2018، رصيدها إلى 19 نقطة في صدارة المجموعة الخامسة، إذ هز كريستيان بنتيكي الشباك مبكرا وأضاف يانيك كاراسكو وتورغان هازارد هدفين بعد الاستراحة.