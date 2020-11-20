المؤسسة العامة للإسكان تصدر قررات مهمةللمكتتبين المنقطعين عن الدفع

قرر مجلس إدارة المؤسسة العامة للإسكان تعديل قرار إلغاء اكتتاب المنقطعين فيما يخص مدد الانقطاع عن الدفع بالسكن العمالي لتصبح ثلاث سنوات متصلة.



وتقرر إلغاء اكتتاب من انقطع سنتين متواصلتين عن الدفع لباقي البرامج السكنية.



وقرر المجلس تخمين /٣٣٨٠ /شقة بالمحافظات المراد تخصيصها / ريف دمشق _ حمص _ حماة _اللاذقية _ السويداء _ حلب _ طرطوس/ .



وألغى المجلس تخصيص المقاسم للجمعيات التعاونية السكنية في ضاحية الفيحاء بريف دمشق التي لم تحصل على رخص لبناء مقاسمها لتجاوزها المدد المحددة لها.



كما قرر المجلس الإعلان لمن يرغب من المواطنين المخصصين في منطقة الوعر في محافظة حمص بمساكن متضررة ولا يمكن استثمارها ولم يستلموها بالتقدم بطلبات النقل إلى منطقة غرب طريق دمشق.



الثورة