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المؤسسة العامة للأعلاف ترفع أسعار المواد العلفية

قال مدير المؤسسة العامة للأعلاف المهندس عبد الكريم اللحام: أنه صدرت تسعيرة جديدة لمبيع المواد العلفية بكافة فروع المؤسسة ماعدا فرع الحسكة لمربي الثروة الحيوانية لكافة القطاعات العام والخاص والتعاوني وذلك من أرض مستودعات المؤسسة.

وارجع اللحام “سبب رفع السعر من قبل مؤسسة الأعلاف هو قيام المؤسسة السورية للحبوب بتغيير سعر النخالة”.

وأشار اللحام إلى أن هذه المواد العلفية هي مواد مستوردة، ويتم بيعها من قبل مؤسسة الأعلاف للفلاح بأقل من سعرها بالسوق المحلية بنسبة 50%.

وقال اللحام إنه أصبح طن النخالة بسعر 250 ألف، وطن كسبة فول الصويا 865 ألف، وطن الذرة الصفراء 585 ألف، وطن جاهز حلوب 385 ألف.

كذلك أصبح سعر طن الشعير 350 ألف، وطن كسبة القطن 600 ألف، مشيراً إلى أنه تم البدء بالبيع بالسعر الجديد منذ تاريخ 24/11/2020.

 



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