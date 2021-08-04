بيّن مدير الإنتاج في المؤسسة العامة لتوليد الكهرباء المهندس نجوان الخوري أن انخفاض كميات الغاز أدى إلى انخفاض توليد الطاقة الكهربائية وخروج عدد من محطات التوليد عن الخدمة.



وأشار الخوري باتصال هاتفي مع قناة السورية مساء أمس، إلى أن إنتاج سورية من الكهرباء قبل الأزمة كان بحدود 2400 ميغا انخفضت إلى 2000 ميغا واط يتم توليدها حاليا وتوزيعها إلى كافة محافظات القطر حسب استهلاك كل محافظة.



كما أشار إلى أن كميات الغاز التي تصل محطات التوليد بحدود 8مليون متر مكعب بينما الحاجة تصل إلى 19 مليون م3.



ولفت الخوري إلى أن المؤسسة بصدد إجراءات إعادة بعض المجموعات البخارية التي كانت بوضع صيانة طارئة لسد العجز الذي حصل نتيجة نقص الغاز وخروج بعض مجموعات التوليد عن الخدمة.



وكشف أنه سيتم وضع المجموعة البخارية في محطة ديرعلي في الخدمة، وتشغيل المجموعة البخارية الثالثة في بانياس. واعداً المواطنين بتحسن الواقع الكهربائي بعد تشغيل المجموعتين البخاريتين.



الوطن