المؤسسة السورية للتجارة تعلن عن توفر مختلف أنواع المياه المعدنية

أكدت المؤسسة السورية للتجارة، توفر مختلف أنواع المياه المعدنية " بقين، الفيجة، دريكيش، السن" وبسعرها الصحيح المحدد من قبل وزارة الصناعة.



وبين المدير العام للمؤسسة السورية للتجارة أحمد نجم، بأنه قد تم استجرار كميات كافية من تلك المياه من وزارة الصناعة بأحجام نصف ليتر بسعر / 4200 /ليرة سورية للجعبة المؤلفة من 12 عبوة، وبحجم ليتر ونصف بسعر / 3150 / ليرة سورية للجعبة المؤلفة من 6 عبوات لتوفيرها في صالات السورية للتجارة، وذلك لتلبية اجتياحات المواطنين من المياه المعدنية واستجابة لرغباتهم.