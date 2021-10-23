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الليرة التركية تواصل تراجعها وتهبط إلى مستويات جديدة

تراجعت الليرة التركية، يوم أمس الجمعة، مقابل العملات الأجنبية، وتجاوزت 9.60 مقابل الدولار الأميركي.

وبحسب "شفق نيوز"، فإن هذا التراجع تاريخي، حيث بلغت الليرة التركية مقابل اليورو 11.190 ومقابل الجنية الإسترليني 13.25.

يذكر أن تراجع الليرة التركية أتى على خلفية إعلان البنك المركزي التركي عن خفض سعر الفائدة إلى 16%.

وقرر البنك المركزي التركي، يوم أمس الخميس، خفض سعر الفائدة إلى 16% من 18%، وسط هبوط قياسي في سعر صرف الليرة التركية، وبعد ذلك سارع في التراجع، لينخفض ​​إلى 9.47 من 9.29 للدولار. وواصلت العملة التركية، اليوم الجمعة، في انخفاض أسعارها.

وقفز الدولار مقابل الليرة إلى 9.18 ليرة للدولار في 14 أكتوبر/تشرين الأول وسط أنباء عن إقالة ثلاثة مسؤولين رفيعي المستوى في البنك المركزي بمرسوم من الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، من بينهم نائبه، سميخ تيومين وأوجور ناميك كوتشوك.