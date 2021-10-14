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الليرة التركية تهبط إلى مستوى قياسي جديد مقابل الدولار

تراجعت الليرة التركية إلى مستوى قياسي جديد عند 9.1 مقابل الدولار اليوم الأربعاء، موسعة خسائرها بعد أن أثار خفض غير متوقع لأسعار الفائدة موجة مبيعات جديدة .

وعند الساعة 15:10 بتوقيت غرينتش، سجلت الليرة 9.0740 مقابل الدولار، منخفضة قليلا عن مستوى الإغلاق السابق.

وخسرت العملة التركية حوالي 18 بالمئة من قيمتها مقابل الدولار هذا العام، مما فاقم زيادة في التضخم إلى حوالي 20 بالمئة.

وأجرى البنك المركزي التركي خفضا غير متوقع لسعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة أساس إلى 18 بالمئة الشهر الماضي فيما اعتبره محللون دليلا جديدا على تدخل سياسي للرئيس رجب طيب اردوغان الذي يصف نفسه بأنه عدو لأسعار الفائدة.

 

 


المصدر: “رويترز”