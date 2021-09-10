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اللحم الأحمركم مرة يمكن تناول اللحوم الحمراء وأفضل الطرق لتحضيرها؟

تحدثت خبيرة تغذية روسية عن اللحوم الحمراء وعدد المرات التي يمكن تناولها وإمكانية أن تصبح ضارة، إضافة لأفضل الطرق لطهي هذه اللحوم.

و قالت خبيرة التغذية وأمراض القلب آسية خاشيروفا، إن بعض الأشخاص يستثنون من برامجهم الغذائية لحم البقر والضأن وأفخاذ الدجاج إضافة لأنواع أخرى من اللحوم التي تزود ببروتين الهيموغلوبين.

وأضاقت أنه لا يمكن الاستغناء عن اللحوم الحمراء بشكل قاطع، قائلة: 

"هناك أشخاص لا يأكلون اللحوم الحمراء على الإطلاق. على الرغم من أن اللحوم الحمراء يجب أن تكون في نظامنا الغذائي، لأنها تحتوي على حديد الهيم، الذي يمتص جيدا ويحافظ على الهيموغلوبين في دمنا. لكنه يرتبط بمخاطر عالية للإصابة بالسرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية. لذلك يوصى بعدم تناوله أكثر من مرتين أو ثلاث مرات في الأسبوع".

وحول أفضل الطرق الصحية لطهي اللحوم الحمراء، قالت الخبيرة: "أكثر طرق الطهي الغذائية صحية هي الطبخ والشواء. والشيء الرئيسي هو التأكد من عدم وجود قشرة سوداء أثناء الاحتراق".

وحول تقسيم بعض أنواع اللحوم بين الصيف والشتاء، قالت الخبيرة بأنه لا يوجد سبب لتقسيم هذه اللحوم بين الفصول وإنما تناولها بحسب حاجة جسمك لها.