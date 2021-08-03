اللاذقية: 5 ساعات قطع مقابل ساعة وصل!

أكد مدير شركة الكهرباء في اللاذقية جابر العاصي، الانتهاء من أعمال إعادة تأهيل شبكات التوتر المنخفض والمتوسط في قريتي الغنيمية ووادي شيخان في منطقة سلمى بالريف الشمالي المحرر من الإرهاب.



وذكر العاصي أنه تم أمس إعادة تغذية التيار الكهربائي للقريتين المذكورتين لتدخل الشبكات الكهربائية فيها بالخدمة بعد سنوات من تدمير الشبكة والبنى التحتية كافة من قِبل العصابات الإرهابية المسلحة.



وبيّن مدير الكهرباء أنه تم وضع مركزي تحويل في القريتين (الغنيمية ووادي شيخان)، وإحالة الشبكة الكهربائية لتعود أوضاع الخدمة بالتزامن مع عودة الأهالي إلى منازلهم.



وفي السياق، أشار العاصي إلى الأعمال المنجزة لشركة الكهرباء في اللاذقية منذ بداية العام الجاري حتى تاريخه، ومنها افتتاح مركز استثمار سطامو، الذي يعتبر نقطة انطلاق لورشات الصيانة والسرعة في إصلاح الأعطال، إضافة لافتتاح مركز جباية لدفع فواتير الكهرباء ولتخفيف أعباء التنقل عن المواطنين.



وبين العاصي أنه تم تجهيز 18 مركز تحويل، ورفع استطاعة 10 مراكز أخرى، وتركيب بدل 4 مراكز تحويل مسروقة، واستبدال 14 مركز تحويل بدل معطوب، كما تم إنجاز خطوط توتر متوسط أرضية ومتوسط هوائية، مقابل إنجاز خطوط توتر منخفض أرضية وأخرى



ولفت إلى تزويد المشتركين بعدادات، منها 3216 عداداً أحادي الطور، و148 عداد ثلاثي الطور، واستبدال 495 عداداً أحادي الطور و144عداداً ثلاثي الطور.



ونوّه بعمليات الصيانة العامة لعدد من الخطوط في مختلف المناطق بالمحافظة، وشملت خطوط التوتر المتوسط في بساتين الريحان – شعبة التجنيد – دمسرخو – ابن هانئ – الشامية – الدراسات – السبيل – نقورو – دير حنا – بشمانا – المنطقة)، إضافة لصيانة خطوط توتر منخفض في مركز تحويل (الباسل – جناتا – جبلة)، وتبديل حوامل منصهرات على مركز تحويل عام خط الرويمية، وصيانة مراكز التحويل في خربة سولاس – بخضرمو المدرسة.



وأشار إلى استبدال شبكات تالفة منها نحاسية وألمنيوم بأخرى ألمنيوم جديدة، مقطع 120/5 مسافات بمركز تحويل المدينة قبل الكراجات.



عودة للتقنين الخماسي



وحول أسباب زيادة ساعات التقنين الكهربائي لتصل حتى 5 ساعات ونصف الساعة قطع مقابل 3/4 الساعة وصل، بيّن مصدر مسؤول في الشركة أن أسباب زيادة ساعات التقنين تعود لخفض الكميات الواردة إلى المحافظة.



وأوضح المصدر أن الكميات اليومية الممنوحة لمحافظة اللاذقية حالياً بحدود 200 ميغا واط، ليتم العمل وفق الإمكانيات بنظام تقنين 5 ساعات قطع مقبل ساعة وصل للتيار الكهربائي.





وبين المصدر أن نظام التقنين 3 قطع مقابل 3 وصل، يحتاج إلى 350 ميغا واط يومياً في محافظة اللاذقية، مذكراً بأن العمل يتم حالياً في ظل تبعات الحصار والتدمير الإرهابي للمحطات وغيرها من الظروف الصعبة.



الوطن