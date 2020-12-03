اللاذقية: ضبط (4.5) كغ حشيش مخدر على طريق جبلة - القرداحة

في إطار المتابعة المستمرة والحثيثة لإلقاء القبض على تجار المواد المخدرة ومروجيها، وبناءً على المعلومات الواردة إلى فرع مكافحة المخدرات في اللاذقية حول وجود كمية من المخدرات على الاتوتستراد بين مدينتي جبلة واللاذقية.



ومن خلال المراقبة والمتابعة تمكن فرع مكافحة المخدرات في اللاذقية من ضبط كمية / 18/ ثمانية عشر كف من مادة الحشيش المخدر وكميات أخرى، تمت مصادرتها وقدر وزنها بأربعة كيلو ونصف كيلوغرام من مادة الحشيش المخدر .



ومازالت التحقيقات مستمرة لمعرفة مصدر المواد المخدرة ومروجيها لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.