اللاذقية: رفع تسعيرة بطاقة الركوب السنوية والنصف سنوية

قال مدير الشركة العامة للنقل الداخلي باللاذقية طارق عيسى :تماشياً مع التسعيرة الجديدة لركوب باصات النقل الداخلي عدلت الشركة العامة للنقل الداخلي تسعيرتها على بطاقات الركوب السنوية والنصف سنوية.



وتابع عيسى “إن السعر الجديد للبطاقة السنوية بعد التعديل ٢٣٠٠٠ ليرة سورية و١١,٥٠٠ لبطاقات النصف السنوية، بحيث تتيح هذه البطاقات خدمة النقل بشكل غير محدود على كافة خطوط المدينة”.



وكان سعر البطاقة السنوية قبل رفعها ١٥١٢٠ ليرة سورية ليرة سورية، و٧٦٣٠ ليرة سورية للبطاقات النصف سنوية.



وأشار عيسى إلى وجود تخفيض لعدة فئات منهم كبار السن ممن هم فوق الستين عام بسعر ١٣٠٠٠ ليرة، وحاملي بطاقات جريح الوطن ومرافقيهم وذوي الإعاقة ومرافقيهم بنسبة خمسين في المئة أي ١١,٥٠٠ليرة، وبطاقات طلاب الجامعات والمدارس والمعاهد بمبلغ ١٧٠٠٠ ليرة.



وأضاف عيسى أن الحصول هذه البطاقة يوفر الكثير على المواطن و يساعد في اختصار الوقت على المواقف بالإضافة إلى حل مشكلة الفراطة ويساعد على عدم الاحتكاك مع السائقين.



ويمكن الحصول على البطاقات من مقر الشركة قرب كراج البولمان أيام الدوام الرسمي، حيث يتطلب الأمر صورة عن الهوية الشخصية، وصورة شخصية، إضافة إلى صورة عن البطاقة الجامعية بالنسبة للطلاب، أو صورة عن بطاقة الإعاقة أو بطاقة الجريح، للحصول على تخفيض.



يذكر أن الشركة العامة للنقل الداخلي في اللاذقية عدلت مؤخراً تسعيرة بطاقة الركوب اليومية من ١٠٠ إلى ١٥٠ ليرة سورية، بعد القرار الذي صدر بزيادة التعرفة لركوب وسائط النقل العامة.