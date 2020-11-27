اللاذقية: تحسن قريب في واقع مياه الشرب

كشف مدير عام مؤسسةالمياه باللاذقية المهندس مضر منصورة أنه يجري تنفيذ العديد من المشاريع المائية المهمة والتي ستسهم في تحسين الوارد المائي في المحافظة وشملت بناء خزانات ومحطات ضخ جديدة وتأهيل وصيانة القديمة، إضافة إلى حفر آبار واستبدال خطوط مياه في وحدات المياه التابعة للمديرية، مبيناً أن الأعمال شملت أيضاً تقديم وتركيب تجهيزات ميكانيكية وكهربائية لاستثمار الآبار بالشكل الأمثل.



وأوضح #منصورة أن هناك مشاريع قيد التنفيذ وأخرى تتم دراسة تنفيذها كمشروع محطة نفق سد 16 تشرين الذي سيحسن الوارد المائي في مدينة اللاذقية وفي المنطقة الشمالية من المدينة، إضافة إلى دراسة مشروع استثمار نبع الدلب عند مفرق قرية العقيبة والذي بدوره سيحسن واقع مياه الشرب في منطقة القطيلبية وعرب الملك والعقيبة كما تعمل المؤسسة على تحسين واقع مياه الشرب في المناطق الريفية الجبلية عبر البحث عن مواقع مناسبة لحفر الآبار وزيادة الوارد المائي في تلك المناطق.



وأضاف منصورة بلغت نسبة تنفيذ خطة المؤسسة الاستثمارية للعام الحالي 83 بالمئة ويجري العمل في المرحلة الحالية على إنجاز ما تبقى من الخطة واستكمال المشاريع قيد التنفيذ حيث بلغت قيمة المشاريع المنفذة ملياراً و489 مليون ليرة.