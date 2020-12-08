اللاذقية: القبض على شخصين يسرقان منازل وبطاريات سيارات

ألقت إحدى دوريات فرع الأمن الجنائي في اللاذقية بالجرم المشهود القبض على كل من المدعو (أحمد . ع) مواليد ٢٠٠١، وذلك أثناء محاولته سرقة بطارية سيارة بمحلة العوينة وعثر بحوزته على أدوات كان يستخدمها بعمليات السرقة وبالتحقيق معه اعترف بما نسب إليه وأنه سرق بطاريات سيارات من عدة أحياء بالمدينة واعترافه بسرقة عدة منازل بقرية رأس البسيط وذلك بالاشتراك مع المدعو (محمد . أ) مواليد ٢٠٠٢ الذي ألقي القبض عليه أيضاً.



وبالتحقيق معه اعترف بإقدامه على سرقة محتويات أكثر من عشرة منازل بقرية البسيط بالاشتراك مع المقبوض عليه الأول وشملت المسروقات (مصاغ ذهبي - مبالغ مالية - شاشات تلفاز - أسطوانات غاز - مراوح... الخ) وبيعها وتقاسم ثمنها فيما بينهما.



استردت بعض المسروقات وهي (ست شاشات بلازما – أربع مراوح جدارية - أسطوانتا غاز - بطاريتا سيارة - مسدس خلبي)، ونظم الضبط اللازم وسيتم تقديم المقبوض عليهم للقضاء أصولاً.